شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء مستشفى أسيوط الجامعى ينقذون حياة شاب بعد توقف قلبه ساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسام العربى مدير مستشفى الأورمان الجامعى بأسيوط عن نجاح المستشفى فى إنقاذ حياة شاب بعد توقف قلبه لمدة ساعة بتركيب قسطرة دعامة الحياة وهو ما يعد حالة نادرة من نوعها تعكس ما تقوم به المستشفى من خدمة رائدة ومتميزة فى مجال أمراض القلب وجراحاته والتى تُعد الأكبر من نوعها فى صعيد مصر.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية .

وأوضح الدكتور أيمن خيرى نائب مدير المستشفى لشئون الجودة فى بيان، أن المستشفى استقبلت المريض الذى يبلغ من العمر 36 عاما ويعمل مسعفاً بمستشفى المبرة يعانى من توقف بالقلب والذى تبين أنه يرجع إلى إنسداد تام فى الشريان التاجى الأيمن نتيجة حدوث تجلط شديد.

وأشار خيرى، إلى أنه على الفور تم عمل جهود مكثفة لإسعافه وإنعاش القلب عن طريق الصدمات الكهربية مع اتخاذ قرار عاجل بإجراء قسطرة وتركيب دعامة دوائية لإنقاذه حتى تم الاطمئنان على عودة القلب للنبض مرة أخرى ثم استقرار حالته الصحية مشيداً بما بذله الفريق الطبى المتميز فى إنقاذ حياة المريض والذى ضم الدكتور محمد على المدرس بقسم أمراض القلب والدكتور محمد أبو الحسن ، ومحمد عثمان المدرسين المساعدين بالقسم والطبيبان أسماء جلال وخالد صابر النواب بالمستشفى .







