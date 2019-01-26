شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بريطانية: رئيس وزراء قطر السابق طلب عمولة شخصية من بنك باركليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محكمة بريطانية، أن رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز، حسبما أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل. وقال مدير فى باركليز للمحكمة، إن رئيس الوزراء القطرى السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطرى بالبنك.

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