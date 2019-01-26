متحدث الرئاسة: السيسي تفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تفقد صباح اليوم، السبت، مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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