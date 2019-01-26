أصحاب السترات الصفراء يتظاهرون من جديد فى شوارع باريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية إكسترا نيوز، لقطات من التظاهرات الجديدة التى قام بها صباح اليوم السبت، أصحاب السترات الصفراء فى شوارع باريس.
ويحتشد محتجو السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، للأسبوع الحادى عشر على التوالي، ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.
وانطلقت الاحتجاجات في منتصف نوفمبر 2018 الماضى، بسبب ارتفاع الضرائب على الوقود التي ألغيت نتيجة للتظاهرات التي تحولت منذ ذلك الحين إلى احتجاجات ضد الحكومة بشكل عام.
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