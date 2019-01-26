"الصحفيين" تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري الشئون الأفريقية والعربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلنت نقابة الصحفيين، أسماء الزملاء الصحفيين المرشحين لانتخابات شعبة محرري الشئون الأفريقية والعربية.
وترشح على منصب رئيس شعبة محرري الشئون الأفريقية عضو واحد، وهو أشرف بدر من مؤسسة الأهرام.
وترشح على أعضاء المكتب التنفيذى للشعبة، أحمد سليمان جريدة البوابة، وأيمن عامر أخبار اليوم، ورامي إبراهيم المشهد، وعبدالرحمن آغا شعب مصر، وعلى طرفاية البوابة، ومحمد السيد حمادة الأهرام
وتجرى الانتخابات يوم الاثنين الموافق 4/2/2019 من الساعة الخامسة وحتى الساعة السادسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة.
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