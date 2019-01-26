وزيرة الصحة تدعو "القومي للسكان" لأولى اجتماعاته منذ 4 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لانعقاد أولى اجتماعات المجلس القومي للسكان منذ قرابة 4 أعوام صباح الأحد بكامل تشكيله، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلاد بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، والحد منها، وإعادة تفعيل الأدوار الحقيقية لـ"المجلس" الذي أسس من أجلها.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن ذلك يأتي في ضوء حرص وزيرة الصحة على تفعيل أدوار المجالس التابعة للوزارة، على غرار انعقاد أولى اجتماعات المجلس الأعلى للصحة مطلع العام الجاري، بعد عدم انعقاده منذ قرابة 3 أعوام.

وقالت وزيرة الصحة، إن أخر اجتماع عقد لـ"القومي للسكان" بكامل تشكيله كان في عام 2015، موضحة أن اجتماع الغد سيعمل على تفعيل دور "المجلس" في اعتماد سياسات سكانية تحقق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار مواجهة الزيادة السكانية "غير المنضبطة".

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن عقد الاجتماع برئاسة وزيرة الصحة، يأتي تفعيلا للمادة 41 من الدستور المصري والتي تنص على أن " تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية."

وأكد "مجاهد" أن وزيرة الصحة، تولي "الملف السكاني" اهتماما بالغا، وتضعه على رأس أولويات الوزارة، لما له من بالغ الأثر على جهود التنمية، وشدد على أن وزيرة الصحة توجه دائما بوضع حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، من خلال خطط طموحة تنتهجها الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية.

وأوضح، أن الاجتماع سينعقد برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعضوية كل من مقرر المجلس القومي للسكان وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والعدل، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والأوقاف ، والشباب والرياضة ، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية، وأربعة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة.