وزير الطيران المدني: خدمة "أهلًا" مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إنه بمناسبة الاحتفال بعيد الطيران المدني الـ89 سيتم تقديم خدمة "أهلًا" مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء السفر والوصول، والتي تبلغ ٦٠٠ جنيه للراكب المصري و١٠٠ دولار للأجنبي .
جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الطيران المدني، بحضور يونس المصري ووزيرة السياحة رانيا المشاط، بمطار سفنكس الدولي.
وتحتفل جميع المطارات المصرية ومصر للطيران، اليوم السبت، بعيد الطيران المدني المصري الـ89، والذي يتزامن مع تشغيل رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس.
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