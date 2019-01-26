شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يحتفل باليوم العالمي للجمارك في الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم مصلحة الجمارك المصرية احتفالية باليوم السنوي العالمي للجمارك بمبنى المعهد القومي للتدريب الجمركي بمحطة مصر بالإسكندرية اليوم السبت. ويشارك في الاحتفال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء القطاعات الجمركية وعدد كبير من قيادات العمل الجمركي وشباب مصلحة الجمارك. ويعتبر اليوم العالمي للجمارك هذا العام هو الذكرى الـ 66 لتأسيس «مجلس التعاون الجمركي» الذي يسمى الآن «منظمة الجمارك العالمية» وتقرر أن يكون 26 يناير من كل سنة هو اليوم العالمي للجمارك، حيث ينضم للمنظمة 177 إدارة جمركية من مختلف بقاع العالم.

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