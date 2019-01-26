شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المناطق الأثرية بتل العمارنة، تونا الجبل وبنى حسن، صباح السبت، وفدا سياحيا من جنسيات مختلفة من (أمريكا، الأرجنتين وألمانيا) وذلك لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة من أجل التعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بها.

وأكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أهمية القطاع السياحي في مصر، مُشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لتوفير كل سُبل الراحة والأمان للزائرين، حيث وجه دكتور ثروت الازهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، بتيسير وحل كل المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجاذب.

وأشار المحافظ إلى السعي الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.