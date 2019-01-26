شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للأمومة»: مصور «طفل البلكونة» صحفي وتعرض لتهديدات من الأسرة والجيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل ومدير الشؤون القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، عن هوية الشخص الذي قام بتصوير واقعة «طفل البلكونة»، وإمداد المجلس ببيانات الطفل، مشيرا إلى أنه يعمل صحفيا، وتعرض للتهديد من أسرة الطفل وبعض جيرانه بعد إبلاغه عن الواقعة.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه استنجد بالمجلس لحمايته، وعلى الفور قام المجلس بالتواصل مع وزارة الداخلية لحمايته من التهديد واتخاذ تعهد من أسرة الطفل بعدم التعرض إليه.