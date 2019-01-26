شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز مغاغة يتابع أعمال اصلاح خط المياه الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، بالمنيا أعمال إصلاح العطل الذي حدث بخط المياه الرئيسي بالمركز بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المختصة.

قال اللواء إيهاب زهنى رئيس المركز، أنه جاري إصلاح العطل بالخط الرئيسي بجوار السكة الحديد خط 800 لمغاغة والعدوة بمعدات الوحدة المحلية، حيث يوجد خمسة كابلات في مكان واحد من تليفونات وانترنت وكهرباء وغاز طبيعي بمكان العطل، وأن إصلاحه يستغرق حتى مساء اليوم السبت.

أكد رئيس المدينة أنه يتم العمل على وجه السرعة تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بسرعة اصلاح العطل، وعودة المياه لطبيعتها، والعمل على تدبير المياه للمواطنين خلال فترة الإصلاح