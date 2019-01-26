شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بندب 5 مستشارين مساعدين لوزير العدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 31 لسنة 2019، بتعيين خمسة من المستشارين كمساعدين لوزير العدل.

وتضمن القرار ندب المستشار على عبد العال سلطان الرئيس بمحكمة استئناف طنطا للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون الديوان العام، والمستشار خالد عبد الوهاب إسماعيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي، والمستشار أشرف محمد على رزق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق. كما تضمن القرار ندب المستشار الدكتور شريف فاروق الدياسطي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مساعدا لوزير العدل لشؤون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام، والمستشار الدكتور وائل ممدوح راضي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدا لشؤون التعاون الدولى والثقافي.

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