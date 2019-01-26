شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 8 تجار مخدرات في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع مباحث المخدرات، من القبض على 8 من كبار تجار المخدرات بشبرا الخيمة وقليوب والخانكة والقناطر الخيرية وبحوزتهم كميات كبيرة من نبات البانجو والحشيش والهيروين قبل توزيعهم على عملائهم.

كما تم ضبط قطعتي سلاح خرطوش أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات.

ووصلت معلومات سرية للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بقيام 8 من العاطلين بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بـ4 مدن، وأقيمت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج المدن الـ4 وتمكن العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية من القبض على المتهمين بالاشتراك مع مباحث المخدرات باستخدام الكلاب البوليسية للإرشاد عن المواد المخدرة، كما تم ضبط قطعي سلاح فرد خرطوش.