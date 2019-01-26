شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: نجحنا في التعامل مع 98% من شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت منظومة الشكاوى بوزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين نجاحًا ملحوظًا في استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، ظهر من خلال زيادة نسبة استجابة المواطنين بالتعامل من خلال آليات التواصل التي توفرها الوزارة لتلقي استفساراتهم وشكواهم، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة للوزارة خلال عام 2018 حوالي 5276 موضوعًا وتحقق نسبة نجاح في التعامل معها بلغت 98% كما ورد نحو 6894 طلب واستعلام عام واستعلام عن موقف تقييم الأثر البيئي للمشروعات، وبلغت نسبة تلبية الرد على شكاوى المستثمرين 100%.

وبحسب بيان، السبت، يأتي هذا في إطار توجه الحكومة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بذات الشأن.

وتعمل المنظومة على تلقي جميع الشكاوى البيئية من مختلف محافظات الجمهورية والتنسيق مع الإدارات والأفرع الإقليمية المعنية بالفحص والتواصل مع الشاكين لإزالة أسباب شكواهم والتواصل مع السادة المستثمرين الخاضعة مشروعاتهم لتقيم الأثر البيئي وإفادتهم بموقف مشروعاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم والرد على الاستفسارات الخاصة بالجمهور، وأيضًا المتابعة والتنسيق المستمر مع مسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تسهيلا على الجمهور ومتابعة تنفيذ مركز خدمة المستثمرين «الشباك الواحد» ومتابعة طلبات السادة نواب البرلمان.

كما توجد العديد من الآليات لتلقي الشكاوى ومتابعة بحثها وإزالة أسبابها واستطلاع آراء مقدمي الشكاوى في الخدمات المقدمة، ومنها الخط الساخن ورقم الواتس آب الخاص بالوزارة، بالإضافة إلى المنظومة الإلكترونية للوزارة لمتابعة شكاوى المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني وصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والبريد الإلكتروني، كما يتم تلقي الشكاوى من خلال البريد والفاكس واستقبالها بمركز خدمة المواطنين بالوزارة والأفرع الإقليمية، كما تتولى الإدارة الشكاوى الخاصة بالبيئة الواردة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية.