شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام في العراق لتصوير «لص بغداد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الفنان محمد إمام، نجل الفنان عادل إمام، صوراً على حسابه الشخصي في موقع «إنستجرام» خلال كواليس تصوير فيلمه الجديد «لص بغداد».

وظهر إمام بجوار كل من ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وعلق قائلًا «الأفلام اللي فاتت حاجة والفيلم ده حاجة تانيه خالص.. لص بغداد.. صيف 2019».

وفي وقت سابق شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه الجديد «لص بغداد» ونشر صورة «كلاكيت» مسجلاً عليه بيانات الفيلم، وعلق: «توكلنا على الله.. أول خطوة في مشروع ضخم وصعب، فيلم لص بغداد، إنتاج تامر مرسي، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى».

يشار إلى أن فيلم «لص بغداد» بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق.