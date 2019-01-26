شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنيا»: زيادة حصة الأسمدة الأزوتية لـ15 ألف طن شهريًا للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أبوالخير سرحان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، زيادة حصة الأسمدة الزراعية الأزوتية من 12 ألف طن إلى 15 ألف طن يومي، بهدف توفير الأسمدة للمزارعين في ظل زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع بالأراضي الصحراوية، ومواجهة موجة البرد القارسة والصقيع للحفاظ على الزراعات الشتوية.

وأضاف «أبوالخير» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الزراعات الشتوية من القمح والبنجر، والبرسيم والخضروات مطمئنة، ولا يوجد إصابات نتيجة الصقيع، مؤكدا أنه تم توفير 620 إردب من تقاوي القمح تم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية والإدارات الزراعية ومديرية الزراعة وأقسام التقاوي بالإدارات الزراعية.

وقال «أبو الخير» إن المستهدف زراعته من محصول القمح هذا الموسم 221823 فدانا بجميع مراكز المحافظة والظهير الصحراوي، والمساحة المنزرعة بالقمح فعلياً حتى الآن تبلغ 236883 فدانا بزيادة قدرها 15 ألفا و60 فدانا عن المستهدف زراعته.

كان المحافظ اللواء قاسم حسين قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي ناقش خلاله حاله الزراعات الشتوية في ظل ارتفاع موجه البرد، ومناقشة زراعات القمح كمحصول استراتيجي. والمساحات والمنزرعة ومدي توفير الأسمدة والتقاوي.