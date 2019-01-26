شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم أسيوط: 2035 معلما يبدأون تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم السبت في محافظة أسيوط أعمال تقدير درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وذلك بمشاركة (2037) مدرسا بالإضافة للموجهين العموم والأوائل للمواد المختلفة.

وتفقد صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، يرافقه عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام لجان تقدير درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمقرات لجان التقدير المخصصة لذلك وتتمثل في 6 مقرات تقدير.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الجولة على ضرورة أن يتحلى جميع المشاركين في لجان تقدير الدرجات بالدقة والشفافية أثناء أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب لحصولهم على حقهم كاملا دون زيادة أو نقصان.

وطالب وكيل الوزارة، المعلمين بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، ومراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة استعدادا لرصد الدرجات وعرض النتيجة على المحافظ اللواء جمال نور الدين لاعتمادها.

وأشار فتحي إلى حرص الوزارة والمحافظة على تلبية احتياجات المعلمين المشاركين في أعمال تصحيح أوراق الإجابات وفقًا للإمكانات المتاحة، لافتا إلى أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة وتذليل كافة العقبات بمقار التقدير، حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها.

وأوضح أسامة البولاقى رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية أن أعمال التصحيح تتم في 6 مدارس وهي مدرسة الخياط الإعدادية بنات، والثانوية التجارية للبنات، وجمال فرغلي سلطان، وسميح السعيد الرياضية، وعبد الله النديم، والإمام على بن ابى طالب.

وأضافت نبيلة عبد الرحمن حسن مشرف عام التقدير أن التصحيح بدأ منذ اليوم السبت وينتهي بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصى 10 أيام، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح أكثر من 2035 معلما، إضافة معلمين للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة «مكفوفين» وكذا موجه عام لكل مادة وموجه أول لكل غرفة يعملون على قدم وساق لإنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة بأكملها.