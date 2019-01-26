وزيرا الطيران والسياحة يشهدان تشغيل أولى الرحلات من مطار سفنكس الدولي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، السبت، التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولي بتشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة من إجمالي 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس الدولي إلى المطارات الداخلية (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) في الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير المقبل.

حضر التشغيل التجريبي، الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ولفيف من قيادات الطيران المدني.

يأتي التشغيل التجريبي بالتزامن مع احتفالات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بعيد الطيران المدني المصري الـ89، والذي يوافق يوم 26 يناير من كل عام، حيث شهدت، السبت، وزارة الطيران المدني والمطارات المصرية وطائرات مصرللطيران مظاهر الاحتفال بهذين المناسبتين عيد الطيران المدني وتشغيل أولى الرحلات من مطار سفنكس الدولي بوضع شعار الحدث على واجهة مبنى وزارة الطيران المدني ومباني ركاب مطار القاهرة وشرم الشيخ وسفنكس وعلى جميع شاشات المطارات وشاشات كاونترات إنهاء إجراءات السفر بالمطارات المصرية ووضع لافتات دعائية في مداخل الصالات والطرق المؤدية للمطارات وعلى متن مقاعد طائرات مصرللطيران لجميع الرحلات الداخلية وكذلك معدات وسيارات مصرللطيران للخدمات الأرضية بالمهبط وسيارات الكرنك للسياحة وعلي منتجات الأسواق الحرة تخليداً لليوم الذي أقلع فيه الطيار المصرى محمد صدقي من مطار برلين في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته التي اشتراها من ألمانيا بماله الخاص وطار بها منفردا ًمن برلين ومضى ينتقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بالقاهرة يوم 26 من يناير عام 1930، كما كان فى استقباله محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات، ونجيب الغرابلى وزير الحقانية، وعدد من كبراء الأمة في مقدمتهم الاقتصادي الوطني طلعت حرب.

ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات في فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل فى مطار الماظة وتم إعداده للطيران المدني فى فبراير 1931 وافتتح رسمياً فى 2 يونيه 1932، وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس وتعلم الطيران واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصرللطيران، وتجاوبت دعوته مع دعوة رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوى فى الداخل والخارج واحتفالا بهذا اليوم فقد تقرر أن يكون 26 يناير من كل عام عيداً قومياً للطيران المدنى المصري.

وفي ضوء هذه المناسبة، قام الوزيران بجولة تفقدية بمطار سفنكس الدولي، كما تم تقديم شرح تفصيلي من الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات عن إمكانيات المطار اللوجيستية والأمنية والخطط المستقبلية لزيادة تشغيل الرحلات وانتظامها طوال العام خاصة لما يحظى به مطار سفنكس بموقع متميز ولقربه من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير وغيرها من المناطق الأثرية والتاريخية بمصر التي يقصدها العديد من السائحين من مختلف انحاء العالم، كما يتميز المطار بموقع استراتيجي هام كميناء جوي يخدم المناطق السكانية والتجارية بمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات والنهوض بالحركة التجارية، كما قدم فوزى أيضا عرض توضيحي عن أعمال التطوير بجميع المطارات المصرية.

وزيرا الطيران والسياحة يشهدان تشغيل أولي الرحلات من مطار سفنكس الدولى

وقدم الطيار أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، عرضا توضيحيا عن التطورات التي شهدها مطار القاهرة والخدمات التي يقدمها، حيث أعلن عن تقديم الخدمة المميزة "أهلا" لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان، كما أعلن عن حصول مطار القاهرة الدولي على الترخيص لمدة ٣ سنوات من سلطة الطيران المدنى المصري، كما تسلمت شركة ميناء القاهرة الجوى شهادات المطابقة لنظام الادارة المتكامل بعد استيفائها لمتطلبات نظام ادارة الجودة ISO 9001 ومتطلبات نظام ادارة البيئة ISO14001 2015 ومتطلبات نظام السلامة والصحة المهنية OHSAF18001-2007.

وتضمنت الجولة مشاهدة مظاهر احتفالية في ساحة المطار وعروض للإدارة العامة للثقافة الجوية التابعة للوزارة والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الطيران المدني بصفة عامة ونشأته في مصر بصفة خاصة وماشهده من تطورات بداية من وجود تمثال لطائر علي شكل طائرة في عهد الفراعنة مرورا بمحاولات الطيران للرعيل الأول وحتى تطور صناعة النقل الجوي في مصر.

وفي السياق ذاته، سيتوجه وزير الطيران المدني إلى مطار شرم الشيخ لعمل جولة تفقدية للمطار والاستماع لعرض تقديمي من الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات عن مشروعات التطوير الحالية بمطار شرم الشيخ ومشروع مبني الركاب 2 والرؤية المستقبلية لزيادة السعة الاستيعابية للمطار في ظل زيادة التدفق السياحي .

وفي نهاية الجولة، أكد وزير الطيران المدني أن عام 2019 سوف يشهد طفرة في صناعة الطيران المدني المصري بإنشاء مطارات جديدة مثل مطارات العاصمة الإدارية وبرنيس وكذلك افتتاح مباني ومشروعات جديدة بالمطارات الحالية وإنضمام أحدث طائرات لأسطول مصرللطيران وتطوير أنظمة الملاحة والأرصاد الجوية.