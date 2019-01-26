شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تنفي علاقاتها بـ«كونيك مي».. والوزير يحيل الموضوع لـ«الضبطية القضائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رعاية المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه إحدى شركات الخدمات التعليمية وتدعى «كونيك مي» بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن خدماتها التعليمية، وذلك تعقيبًا على ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية حول رعاية الوزارة للمؤتمر الصحفى.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، السبت، أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا المؤتمر الصحفى، وأن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لم يوقع على خطاب رعاية لهذا المؤتمر، مشددة على أن الوزير أحال الموضوع إلى لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كانت شركة «كونيك مي» وجهت دعوة للصحفيين لحضور المؤتمر مستغلة اسم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ولجنة التعليم بمجلس النواب، وذكرت الشركة في دعوة الحضور أن المؤتمر يتم تنظيمه تحت إشراف وزارتي التعليم والتعليم العالي، كما زعمت حضور ممثلين من الوزارتين ولجنة التعليم بمجلس النواب.