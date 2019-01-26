شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تحدد أسعار مستحضرات بيطرية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر، السبت، قرارا لوزارة الزراعة بشأن تحديد أسعار بعض المستحضرات البيطرية. وجاء القرار كالتالي:

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