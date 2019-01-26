شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «الوزراء» يستعرض الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان المنفذ من قبل شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) يهدف لسد احتياجات السوق المحلية من استهلاك البنزين بنوعيه 92 و95 حيث يصل إنتاجه إلى 1.34 مليون طن/سنة خلال 2018 /2019 ليغطي حوالي 43% من استهلاك الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المخطط زيادة حجم إنتاجه ليصل ‏إلى 1.41 مليون طن/ سنة خلال 2019 /2020.

وبين المركز الإعلامي- في والفيديو الذي نشره اليوم على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي فيس بوك حول الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان- أن المشروع يعمل أيضا على توفير العملة الصعبة التي كانت مخصصة للاستيراد، مضيفا أنه تم الانتهاء منه في وقت قياسي قبل الميعاد المخطط له وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في شهر سبتمبر 2018.

وأشار المجلس إلى أن تكلفة المشروع قد انخفضت إلى 219 مليون دولار بعدما كان مخططا لها قيمة قدرها 233 مليون دولار.