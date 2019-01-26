شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة غدا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد غداً الأحد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والاتربة على كافة الانحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ومناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل الي مضطر وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف، والرياح السطحية علي البحر المتوسط جنوبية غربية وعلي الأحمر جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون:

القاهرة 14 - 18

إسكندرية 7– 17

قنا 12 – 19

الأقصر 13– 20

أسوان 14 – 22