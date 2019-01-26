شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات جمهورية و17 لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، السبت، 3 قرارات جمهورية، الأول بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بمصر واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بالصين الموقع في بكين 2/9/2015، والثاني إعادة تخصيص مساحة 1.05 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة القاهرة وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، والثالث ندب بعض المستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل. كما نشرت الجريدة 17 قرارًا لرئيس الوزراء بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات تنموية وخدمية. وجاءت القرارات على النحو التالي:



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