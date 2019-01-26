شكرا لقرائتكم خبر عن 71.5 % نسبة تغطية «100 مليون صحة» في شمال سيناء حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت الحملة القومية للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية في فحص المواطنين والكشف عليهم وتقديم العلاج لهم تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة»، بعد العطلة، حيث بلغت النسبة 71.5 % على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أهمية المبادرة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية فحص والكشف على 182 ألفًا و5 أفراد من خلال الفرق الطبية على مستوى المحافظة بنسبة بلغت 71.5 %، علاوة على توفير العلاج اللازم للمصابين منهم في نقاط قريبة، حيث تتكفل الدولة بتقديم العلاج لهم تنفيذا لمبادرة الرئيس.

ومن جانبه.. أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة أن جميع الفرق الطبية تواصل عملها في المبادرة وتحت إشراف منسقي ومشرفي المبادرة، مع المتابعة المستمرة لتذليل أي صعاب وتسهيل الإجراءات، وإعادة نشر الفرق والنقاط الطبية بأماكن التجمعات والكثافة السكانية في مختلف مناطق المحافظة، وأن هناك إصرار من الجميع على وصول الخدمة إلى مستحقيها في أي مكان وتحقيق المستهدف بنسبة 100 %.

وأشار إلى اتجاه الفرق والنقاط الطبية إلى المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والأندية والمدارس والكليات.. ثم إلى المصالح الحكومية ومديريات الخدمات وصولا إلى المساجد حتى وصلت مؤخرا إلى مقاعد ودواوين القبائل والعائلات وصولا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تقوم طواقم الاعلام والتثقيف الصحي وتنظيم الأسرة المرشدات الصحيات والرائدات الريفيات بالمرور على المصالح والمساجد والمنازل لحث المواطنين والأسر على الفحص للاطمئنان على صحتهم، والتأكيد على أهمية المبادرة الرئاسية، وتوضيح خطورة أي مرض وأهمية الكشف عنه مبكرا لسرعة العلاج.

وأضاف الدكتور رمضان توفيق المنسق العام للمبادرة أن الحملة تستهدف 254 ألف و697 فردا.. من بينهم 113 ألف و364 فردا في العريش، 58 ألف و433 فردا في بئر العبد، 31 ألف و115 فردا في الشيخ زويد، 35 ألف و117 فردا في رفح، 13 ألف و235 فردا في الحسنة، و3415 فردا في نخل.

وأشار إلى مشاركة 120 فريقا طبيا موزعين على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة.. إلى جانب 20 فريقًا متحركًا في مختلف المناطق والتجمعات.