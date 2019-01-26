شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. معرض «مستنسخات أثرية وكتب تاريخية» بقلعة قايتباي لتنشيط السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي معرض «بيوت الهدايا»، والذي يقام حاليًا في ساحة شارع قلعة قايتباي بمنطقة الجمرك وسط الإسكندرية، ويضم عددًا الكتاب التاريخية النادرة والتماثيل المقلدة والتي تجسد ملوك الفراعنة ويختتم أعماله السبت.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، والذي افتتح المعرض، الجمعة، إن معرض بيوت الهدايا تم تنظيمه بناء على موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ويضم مستنسخات وزارة الآثار والعشرات من الكتب التاريخية، كما يتخلل المعرض عدد من الفقرات الفنية التي تجسد الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة في عيدهم السنوي وما يبذلونه من تضحيات.

ولفت إلى أن المعروضات داخل المعرض تتضمن مجموعة من إصدارات وزارة الآثار والكتب وعدد من النماذج من إنتاج الوحدة الإنتاجية بوزارة الآثار وعدد من المطبوعات المختلفة بالاشتراك مع أحد الجمعيات الخيرية وهي جمعية أنتيكا المتخصصة في هذا الشأن.

وأوضح «متولي» أن الهدف من المعرض هو تنشيط السياحة الداخلية ومضاعفة معدلات الجذب السياحي للأجانب والعرب خاصة دول شمال شرق أسيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

معرض لـ«المستنسخات الأثرية والكتب التاريخية» بقلعة قايتباى

معرض لـ«المستنسخات الأثرية والكتب التاريخية» بقلعة قايتباى

معرض لـ«المستنسخات الأثرية والكتب التاريخية» بقلعة قايتباى

معرض لـ«المستنسخات الأثرية والكتب التاريخية» بقلعة قايتباى

معرض لـ«المستنسخات الأثرية والكتب التاريخية» بقلعة قايتباى