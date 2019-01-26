ردا على صور «#خليها_تصدي».. موانئ بورسعيد تكشف حقيقة تكدس السيارات بها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت المتحدثة الإعلامية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجود أي تكدس للسيارات المستوردة بميناءي بورسعيد الغربي والشرقي، مؤكدة أن ما يتردد عن منع موانئ بورسعيد استقبال سفن السيارات غير صحيح بالمرة.
جاء تصريح المتحدثة الإعلامية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ردا على ما نشر على بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج #خليها_تصدي المتداول لحملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة بزعم تكدس موانئ بورسعيد بالسيارات المستوردة ورفضها استقبال سفن سيارات جديدة.
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