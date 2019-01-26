شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد انتهاء الإعداد العسكرى لطلاب الكليات والمعاهد العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات 115 حربية دفعة الفريق عبد رب النبى حافظ و73 بحرية دفعة الفريق محمد شريف محمد الصادق و88 جوية دفعة اللواء طيار محمد نبيه المسيرى و60 فنية عسكرية دفعة العقيد شهيد حسام حمزة عبد العزيز و50 دفاع جوى دفعة الفريق السيد حمدى حسن حمدى و50 معهد فنى دفعة اللواء بحرى حسن حسين عزو، والتى تضم وافدين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية ودولة فلسطين وجمهورية الصومال الديموقراطية وجمهورية غينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية جنوب السودان.

وقدم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضًا رياضيًا تضمن عدد من التمرينات ومهارات الاشتباك والدفاع عن النفس عكست مدى ما أكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقدرة عالية على التحمل باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء الكفاءة البدنية للطالب المقاتل.

واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكرى من المهارات الميدانية المختلفة والتكتيكات الصغرى ومهارات القتال المتلاحم والاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم والتى تعد من المهارات الأساسية للفرد المقاتل.

كذلك قدرتهم على اجتياز وعبور أصعب الموانع من الثبات والحركة والتعامل بجراءة وفدائية ضد الأهداف المعادية، ومهارات الفك والتركيب للاسلحة والمعدات تحت مختلف الظروف، وتنفيذ الرمايات من الثبات والحركة من أوضاع الرمى المختلفة بإستخدام الأسلحة الصغيرة، أظهرت مدى ما يتمتعون به من ومهارة فائقة وقدرة على العمل بروح الفريق التى تؤهلهم لتنفيذ مختلف المهام القتالية .

وفى لمسة وفاء لأحد أعظم رجال القوات المسلحة وقادتها المخلصين تم عرض فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن السيرة الذاتية للفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ، والذى أطلق أسمه على الدفعات الجديدة.

واختتمت مراسم الاحتفال بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة يتقدمهم حملة الإعلام، وفى ختام طابور العرض العسكرى عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تحية لشهداء الوطن الذين ضحوا ًبالغالى والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن

وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة مرحلة انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة.

وقام الفريق أول محمد زكى بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية تقديرًا لتميزهم العلمى والرياضى خلال فترة الاعداد العسكرى بالكلية الحربية.

ألقى اللواء أ.ح أشرف فارس مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن الكلية الحربية ستظل أحد الروافد الأساسية التى تمد مصر بنخبة من خيرة أبنائها الأوفياء ورجالها المخلصين وقادتها العظام الذين أرسوا أسس وقواعد العمل والعطاء والتضحية والإخلاص لمصر وشعبها العظيم.

وفى نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد وأسرهم كما هنأ القائد العام الطلبة الجدد وأسرهم بنيل شرف الانضمام لصفوف الجيش المصرى العريق بعد انتقائهم من بين شباب مصر لحمل أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وتاريخه الحضارى العريق، وأشاد بما إكتسبوه خلال فترة التدريب الأساسى من المهارات والخبرات والقيم والمبادئ الأصيلة التى تعينهم على استكمال دراستهم التخصصية.

وأشار وزير الدفاع، إلى حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطور الذى يتناسب مع سمات العصر ومتطلباته فى إعداد وتأهيل أجيال قادرة على الابتكار والتطوير ومسايرة التطورات التكنولوجية السريعة التى يشهدها العالم.

وحضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى الكلية الحربية وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بمصر وعدد من رؤساء وطلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين.