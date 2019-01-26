شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض الحرارة 5 درجات من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الأرصاد انخفاض الحرارة 5 درجات من الغد

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدء من غدا الأحد من المتوقع أن يشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 و 5 درجات على كافة الأنحاء.

أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران، أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الطيران المدنى الـ89، سيتم تقديم الخدمة المميزة "أهلا" مجانا لذوى الاحتياجات الخاصة أثناء السفر والوصول، والتى تبلغ 600 جنيه للراكب المصرى و100 دولار للراكب الأجنبى.

وجهت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتوفير خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل الذى عرضته والدته لخطر السقوط من البلكونة وما عرف إعلاميا بـ"طفل البلكونة"، حيث عاش الطفل لحظات لرعب ويحتاج لدعم نفسي من خلال دار متخصصة تابع لوزارة التضامن لإزالة أثار ما بعد الصدمة التي ستتسبب للطفل في عواقب مستقبلية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار يحمل رقم 31 لسنة 2019، بندب كل من المستشار علي عبد العال سلطان علي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار خالد عبد الوهاب محمد إسماعيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، والمستشار أشرف محمد علي رزق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار شريف فاروق حامد الدياسطي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام، والمستشار وائل ممدوح حسن يوسف راضي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي.

زار وفد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المشارك فى معرض BETT Show في لندن، عددًا من المدارس البريطانية التي خاضت تجارب رائدة من أجل إصلاح التعليم وتطويره، وأبرزها إدماج التقنيات الحديثة والتكنولوجية ضمن العملية التعليمية.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو حول الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين المنفذ من قبل شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، والذى يهدف لسد احتياجات السوق المحلى من استهلاك البنزين بنوعيه 92 و 95 حيث يصل إنتاجه إلى 1.34 مليون طن/سنة خلال 2018/2019 ليغطى حوالى 43% من استهلاك الجمهورية, ومن المخطط زيادة حجم إنتاجه ليصل ‏إلى 1.41 مليون طن/سنة خلال 2019/2020.

اشتكى أهالى قرية برقطا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، من وجود أحد الأطباء بالوحدة الصحية التابعة للقرية يعانى من حالة نفسية منذ فترة، ويرفض الكشف على المرضى بغرفة الفحص، وفحصهم فى الطرقة أمام الجميع.

استضاف برنامج "فى العالم" بالقناة الأولى للتلفزيون الصربى، سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي فى لقاء مطول أفرده أحد أهم البرامج الإخبارية لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار العام الماضى، والخطط المتوقعة للعام المقبل.

اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، جماعة الإخوان وقطر وتركيا بالسعى لعرقلة الانتخابات المقبلة فى ليبيا، والمقرر إجراؤها خلال العام الجارى، مؤكدا أن هذه الجهات ستحاول افتعال المشكلات حتى لا تتم الانتخابات، وفقا لما نشرته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران، أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الطيران المدنى الـ89، سيتم تقديم الخدمة المميزة "أهلا" مجانا لذوى الاحتياجات الخاصة أثناء السفر والوصول، والتى تبلغ 600 جنيه للراكب المصرى و100 دولار للراكب الأجنبى.