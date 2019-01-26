شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: ترامب يرفع الراية البيضاء أمام الديمقراطيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الجارديان، البريطانية، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، رفع الراية البيضاء أمام خصومة الديمقراطيين عندما أعلن عودة عمل الإدارات الفيدرالية المتوقفة بدون التوصل لاتفاق بشأن الجدار الذى يرغب فى بناءه على الحدود مع المكسيك.

وأشارت الصحيفة فى تعليقها على إعلان ترامب إنهاء الإغلاق الحكومى، مشيرة إلى أن كل هؤلاء العاملين فى الحكومة الفيدرالية الذين لم يحصلوا على رواتبهم والانتظار فى طوابير بنوك الطعام، وأيضا تلك الخطوط الطويلة فى المطارات والمخاوف على سلامة الركاب، وكل تلك النفايات التى تتكدس فى المتنزهات الوطنية نتيجة الاغلاق الجزئى للإدارات الفيدرالية، فضلا عن كل الألم السياسى الذى تعرض له ترامب والجمهوريون، كان بلا مقابل، فلقد أراد 5.7 مليار دولار لبناء الجدار ولم يحصل على شئ.

وتم إغلاق جزئى لبعض الإدارات الفيدرالية، منذ منتصف ديسمبر الماضى، بعدما وصلت المفاوضات بين ترامب والديمقراطيين، الذين يهيمنون على مجلس النواب، بشأن تمويل الجدار إلى طريق مسدود وتواصلت المواجهات تارة والمفاوضات تارة طيلة خمسة أسابيع.

وأعلن ترامب، بشكل مفاجئ، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الكونجرس لإنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية المستمر منذ أسابيع. وحذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى "اتفاقية عادلة مع الكونجرس" فى 15 فبراير المقبل، فسيكون أمامه خياران: إما أن تستمر الحكومة فى الإغلاق أو أن "يستخدم هو السلطات الممنوحة له بموجب الدستور الأمريكى لمعالجة هذه القضية".