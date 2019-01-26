شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحكومة تستعرض الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو حول الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين المنفذ من قبل شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، والذى يهدف لسد احتياجات السوق المحلى من استهلاك البنزين بنوعيه 92 و 95 حيث يصل إنتاجه إلى 1.34 مليون طن/سنة خلال 2018/2019 ليغطى حوالى 43% من استهلاك الجمهورية, ومن المخطط زيادة حجم إنتاجه ليصل ‏إلى 1.41 مليون طن/سنة خلال 2019/2020. وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن هذا المشروع يعمل أيضاً على توفير العملة الصعبة التي كانت مخصصة للاستيراد, حيث تم الانتهاء منه في وقت قياسي قبل الميعاد المخطط له, وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في شهر سبتمبر 2018, مشيراً إلى أن تكلفة المشروع قد انخفضت إلى 219 مليون دولار بعدما كان مخططاً لها قيمة قدرها 233 مليون دولار.

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