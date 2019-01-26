شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مش عجبه يمشى.. طبيب بالقليوبية يفحص المرضى بـ"الطرقة" والصحة تقرر نقله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى أهالى قرية برقطا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، من وجود أحد الأطباء بالوحدة الصحية التابعة للقرية يعانى من حالة نفسية منذ فترة، ويرفض الكشف على المرضى بغرفة الفحص، وفحصهم فى الطرقة أمام الجميع.

وأكد "الأهالي" لـ"الخليج 365"، أن طاقم التمريض بالوحدة الصحية وطبيب الأسنان رفضا ذلك، وتدخلوا لإثنائه عن هذا الأمر، إلا أنه رفض تدخلهم، موضحين "قال اللى مش عاجبه الكشف يتفضل يمشي، ودا اللى عندي، ومش عاوز أسمع صوت من أى بنى آدم".

ومن ناحيته، أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه بالفعل تلقى شكاوى من أهالى القرية التابعة لها الوحدة من هذا الطبيب، وعلى الفور تم إصدار أمر بنقله وسيتم تنفيذه اليوم إلى ديوان المديرية للتحقيق فى الأمر، وعرض التقرير النهائى بموقفه.







