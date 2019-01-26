شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تضع شعار العيد 89 للطيران المدنى على جميع الرحلات الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الشركة وطنية مصر للطيران شعار عيد الطيران المدنى الـ89 والافتتاح التجريبى لمطار سفنكس على جميع رحلات مصر للطيران إكسبريس الداخلية احتفالا بالحدث.

والجدير بالذكر أن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، شهدا احتفالية وزارة الطيران بعيد الطيران المدني، الذى يوافق 26 يناير من كل عام، وذلك بالت أمن مع بدء التشغيل الرسمى لمطار سفنكس الدولى.

وشهد حفل الاستقبال بالمطار عرضا للأطفال بالزى الفرعونى وحرص الوزير أن على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال.