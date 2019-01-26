شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: افتتاح مطار سفنكس يساهم فى تنشيط رحلات اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن افتتاح مطار سفنكس يساهم فى تنشيط رحلات اليوم الواحد من مختلف المطارات السياحية لزيارة منطقة للأهرام والمتحف المصرى الكبير، وأن شركات السياحة ومنظمى الرحلات سيبدأون فى تسويق هذه الرحلات خلال الفترة القادمة.

وأضافت وزيرة السياحة أن تشغيل المطار سيساهم فى نمو حجم حركة السياحة الثقافية خاصة أنه سيوفر للسائحين إمكانية زيارة المنطقة الأثرية بالجيزة والعودة فى نفس اليوم، مشيده بالتعاون الوثيق مع وزارة الطيران لزيادة الحركة السياحية من خلال مختلف المطارات المصرية.