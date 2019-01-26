شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإعادة تخصيص أراضي مملوكة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحمل رقم 7 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 1.05 فدان، تعادل 4432م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة القاهرة، وفقاً للوحة والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية.

وجاءت المادة الثانية من القرار المنشور أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولي.