شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على اتفاق إطارى بين وزراء الصناعة والاستثمار بمصر والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 229 لسنة 2016، بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية الموقع في بكين بتاريخ 2/9/2015.

ويهدف الإتفاق الإطاري إلي وضع برنامج للتعاون والتشاور وتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون بين الشركات في مجال الطاقة الإنتاجية، والتعاون في أنشطة المجالات الاقتصادية والتجارية والإبتكارية لتستفيد منها كلا البلدين، بالإضافة إلي تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والعلوم التكنولوجيا من أجل تطوير الأعمال في القطاعات الرئيسية الناشئة وتعزيز وسائل الاتصال وبناء الثقة ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.