شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لا علاقة لنا من قريب أو بعيد بمؤتمر إحدى شركات الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التعليم العالى ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول رعاية الوزارة للمؤتمر الصحفى الذى دعت إليه إحدى شركات الخدمات التعليمية بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن خدماتها التعليمية.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا المؤتمر الصحفى، ولم يوقع الدكتور خالد عبدالغفار على خطاب رعاية لهذا المؤتمر، وتم تحويل الموضوع إلى لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن الشركة وجهت دعوة للصحفيين لحضور المؤتمر مستغلة اسم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ولجنة التعليم بمجلس النواب، وذكرت الشركة في دعوة الحضور أن المؤتمر يتم تنظيمه تحت إشراف وزارتي التعليم والتعليم العالي، كما زعمت حضور ممثلين من الوزارتين ولجنة التعليم بمجلس النواب .