وزيرا الطيران المدني والسياحة يتفقدان مطار سفنكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، مطار سفنكس الدولي ، تم خلالها تقديم شرح تفصيلي من الطيار طارق فوزي، رئيس الشركة المصرية للمطارات عن إمكانيات المطار اللوجيستية والأمنية، والخطط المستقبلية لزيادة تشغيل الرحلات وانتظامها طوال العام، خاصة لما يحظى به مطار سفنكس بموقع متميز ولقربه من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وغيرها من المناطق الأثرية والتاريخية، التي يقصدها العديد من السائحين من مختلف انحاء العالم.

ويتميز المطار بموقع استراتيجي هام كميناء جوي يخدم المناطق السكانية والتجارية بمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، بما يسهم في زيادة حجم الإستثمارات والنهوض بالحركة التجارية، وقدم فوزي أيضا عرضا توضيحيا عن أعمال التطوير بجميع المطارات المصرية.

وفي نفس السياق قدم المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، عرضا توضيحيا عن التطورات التي شهدها مطار القاهرة والخدمات التي يقدمها، أعلن حصول مطار القاهرة الدولي على الترخيص لمدة ٣ سنوات من سلطة الطيران المدنى المصري، كما تسلمت شركة ميناء القاهرة الجوى شهادات المطابقة لنظام الإدارة المتكامل بعد استيفائها لمتطلبات نظام ادارة الجودة ISO 9001، ومتطلبات نظام ادارة البيئة ISO14001 2015، ومتطلبات نظام السلامة والصحة المهنية OHSAF18001-2007.

تضمنت الجولة مشاهدة مظاهر احتفالية في ساحة المطار وعروض للادارة العامة للثقافة الجوية التابعة للوزارة والاكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وعرض فيلما وثائقيا عن تاريخ الطيران المدني بصفة عامة ونشأته في مصر بصفة خاصة، وماشهده من تطورات بداية من وجود تمثال لطائر على شكل طائرة في عهد الفراعنة مرورا بمحاولات الطيران للرعيل الأول وحتى تطور صناعة النقل الجوي في مصر.​