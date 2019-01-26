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"الزراعة" تُحدد أسعار 66 مستحضرًا بيطريًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 20 والصادر بتاريخ 26 يناير 2019، قرار الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، رقم 449 لسنة 2018، في شان تحديد أسعار 66 مستحضرًا بيطريًا.
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