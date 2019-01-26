بعد 3 وقائع.. مباحث القاهرة توقع لص السيارات بمنطقة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مسجل خطر تخصص في سرقة السيارات بمنطقة السلام.

البداية كانت بورود معلومات سرية لمباحث قسم شرطة السلام أول، بقيام مسجل خطر بسرقة السيارات بدائرة القسم، وبالتأكد من صحة المعلومات تبين أنه يدعى "مصطفى.م"، 30 سنة، كهربائي سيارات، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في 12 قضية، لقيامه بارتكاب العديد من حوادث سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"

تم استهداف المتهم بعدة أكمنة أمنية وألقي القبض عليه حال قيادته لسيارة مسروقة، وبحوزته "فرد خرطوش عيار 12م وطلقتين لذات العيار.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، كما اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط السيارتين الأولى والثانية بمكان إخفائهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.