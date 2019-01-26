"إزاي تخرج من غير إذن".. أم تنهي حياة طفلها ضربا في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجردت أم من مشاعر الأمومة والإنسانية، وانهالت بالضرب المبرح على طفلها الذي لم يتعد الـ13 من العمر حتى فارق الحياة بين يديها بمنطقة الوراق؛ بسبب معاتبتها له على مغادرة المنزل دون علمها.

البداية بلاغ تلقاه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة من المستشفى بوصول طفل جثة هامدة، ووجود آثار ضرب بأنحاء متفرقة بالجسم.

وكشت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المتوفى يقيم مع والده بعد انفصاله عن الأم، وأنه توجه لزيارتها ومكث معها منذ أسبوع منزلها بشارع أبو بكر الصديق، إلا أنها اكتشفت أمس خروجه دون علمها، ولدى عودته نهرته "خرجت من غير إذن.. إزاي تنزل من غير ما تقولي!".

أضافت التحريات أن الأم تعدت بالضرب على نجلها وسقط مغشيا عليه، وظنت أنه فقد الوعي فقط، وحاولت إنقاذه إلا أنها اكتشفت وفاته.

وتحفظت قوة من قسم شرطة الوراق بقيادة الرائد هاني مندور رئيس المباحث على المتهمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.