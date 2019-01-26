محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 4 والصادر بتاريخ 26 يناير 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 7 لسنة 2019. ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على "يُعاد تخصيص مساحة 1.05 فدان، بما يعادل 4432 م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة القاهرة، وفقذًا للوحة والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بتخصيص 4432 م2 من أراضي "هيئة التعمير" بالقاهرة لصالح القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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