إحالة 3 من العاملين بمستشفى "بورفؤاد" العام للمحاكمة بسبب الإهمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 3 من العاملين بمستشفى (بورفؤاد) العام للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك للإهمال الطبي الجسيم في ضبط جهاز الغسيل الكلوي بالمستشفى مما كان من شأنه تعريض حياة أحد المرضى للخطر.

وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم السبت، أن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم (مسؤولة التمريض بوحدة الغسيل الكلوي، وطبيب مقيم بوحدة الغسيل الكلوي، وأخصائي باطنة وكلى).

تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من مديرية الشئون الصحية ببورسعيد حيال إهمال طبي حال ضبط جهاز الغسيل الكلوي، ما ترتب عليه سحب ضعف كمية المياه من جسم أحد المرضى أثناء جلسة الغسيل الكلوي، حيث تم سحب ثمانية لترات من المياه بدلاً من أربعة، وهو ما كاد أن يتسبب في وفاته نتيجة إصابة المريض بهبوط حاد أثناء جلسة الغسيل، وتم التعامل الفوري مع الحالة وإعطاء العلاج اللازم وإسعاف المريض.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى بضبط الجهاز على نحو خاطي -وذلك بصفتها المسؤولة عن تركيب الجهاز لأحد المرضى وضبطه قبل بداية الجلسة - إذ قامت بضبط جهاز الغسيل الكلوي للمريض للعمل على سحب كمية ثمانية لترات مياه من جسد المريض على نحو لا يتناسب مع حالته المرضية، ما ترتب عليه إصابته بمضاعفات خطيرة وحدوث انخفاض في الضغط وقيء وهبوط حاد أثناء الجلسة وتعريض حياته للخطر.

كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهم الثاني في متابعة وفحص المريض المذكور قبل بدء جلسة الغسيل الكلوي وأثناء عملية السحب والتأكد من ضبط الجهاز بشكل صحيح مما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية للمريض على النحو سالف الذكر، وإهمال المتهم الثالث الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين أنفي الذكر، مما أدى لترديهم في المخالفات المنسوبة إليهم.