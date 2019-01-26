شرطة النقل: ضبط 8 تشكيلات عصابية بمرفقي المترو والسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت شرطة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء مصطفى الرزاز، في ضبط 368 قضية متنوعة في مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط 8 تشكيلات عصابية بمرفقي المترو والسكة الحديد .

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط 167 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

ونجحت شرطة المسطحات المائية من ضبط 806 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و769 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و718 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، و184 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و161 في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ إزالة 4224 لحالات تعدى على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، وتأمين 986 لنش وباخرة سياحية.

وتمكن أمن الموانئ من ضبط 15 قضية تهريب، و560 قضية متنوعة بقطاع أمن المواني، وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط 353 قضية ومخالفة في مجال " الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع آثرية "

ونجحت قوات الشرطة في مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة في تأمين تنفيذ إزالة 9142 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.