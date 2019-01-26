مصدر: ترحيل المتهمة بواقعة "طفل البلكونة" إلى النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، إن قوة من قسم شرطة ثالث أكتوبر، قامت بترحيل "هند" المتهمة في واقعة "طفل البلكونة" والطفل "أسامة"، 13 سنة، إلى سرايا النيابة العامة.

وتمكنت قوة بقيادة الرائدين أحمد راغب وعمرو الباسل، معاونا مباحث قسم ثالث أكتوبر، من ضبط المتهمة، فجر السبت، وتم اصطحابها وطفلها إلى القسم للتحقيق.

بدورها، وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ورجال الداخلية، ومباحث 6 أكتوبر؛ لسرعة تدخلهم والنجاح في القبض على سيدة واقعة "طفل البلكونة".

وأشارت " العشماوي" في بيان اليوم، إلى أنه فور تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام، مساء أمس، سارعت أجهزة الأمن للقبض على السيدة المذكورة ونجحت في إلقاء القبض عليها، وجار عرضها على النيابة المختصة والتي ستباشر التحقيقات.

وأكدت "العشماوي"، سرعة استجابة مكتب النائب العام، ورجال الداخلية، لجميع البلاغات التي يتقدم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مشيدة بما تم اتخاذه من إجراءات سريعة في واقعة "طفل البلكونة".

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، في واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي " لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، لتعرض حياته للخطر، وسط صراخ واستغاثة الطفل، وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.