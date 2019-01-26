استأجرت بلطجيًا لقتل زوجها.. كشف محاولة قتل مزارع بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط المتهمين بإصابة مزارع برش خرطوش في رأسه بمدينة منفلوط بأسيوط.

تلقى ضباط مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا من مزارع، 31 سنة، مقيم العزية بدائرة المركز، أنه أثناء استقلال عمه "هاني.ب"، 27 سنة، مزارع مقيم بذات الناحية، عربة كارو متوجهًا لأرضه الزراعية سقط من عليها ما أدى لإصابته بجرح بالرأس وقيامه بنقله للمستشفى، حيث تبين إصابته برش خرطوش بالرأس.

توصلت جهود فريق البحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "جرجس.م"، 21 سنة، "جيهان.م"، زوجة المجني عليه، 26 سنة، مقيمان العزية بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها قررت أنها اتفقت مع المتهم الأول على التخلص من زوجها، حيث قام المتهم الأول بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته بقصد قتله وأخبرها بذلك معتقدًا وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.