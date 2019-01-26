أخبار مصر | نقابة البيطريين تنظم حفل تكريم للحاصلين على الماجستير والدكتوراة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة البيطريين تنظم حفل تكريم للحاصلين على الماجستير والدكتوراة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم السبت، حفل تكريم لأعضائها الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، والحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك بمدرج الدكتور سامي عبد الكريم بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.

وتم تكريم 438 من الأطباء البيطريين الحاصين على الجوائز التشجيعية وحوائز الجامعات، بواقع 23 من أبناء البيطريين المتفوقين بالمرحلة الإعدادية الحاصلين على مجموع 97٪ فأكثر، و34 من أبناء البيطريين المتفوقين بالمرحلة الثانوية، والحاصلين على مجموع 97٪ فأكثر.

كما تم تكريم 23 من أوائل كليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، و 178 من حملة الماجستير، و163 من الحاصلين على الدكتوراة، و17 من الحاصلين على الجوائز التشجيعية.

ودعت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، جميع شركات الدواء في مصر والوطن العربى للمشاركة في الملتقى التوظيفى الأول لحديثى التخرج من الأطباء البيطريين.

وقال رئيس لجنة الشباب بالنقابة أنه من المقرر عقد الملتقى التوظيفى الأول لحديثى التخرج من الأطباء البيطريين من شهر مارس المقبل، موضحًا انه سيكون هنام امتيازات ستحصل عليها الشركات المشاركة أثناء وبعد الملتقى.

كما أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عقد دورة تدريبية تحت عنوان "رعاية المواشى" لمدة 5 أيام، بمقر المركز العلمى بالأزبكية، وينظم المركزى العلمى الدورة التدريبية بالتعاون مع برنامج دعم الطبيب البيطرى.

وكانت عقدت لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، المُشكلة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اجتماع، وذلك لمناقشة نص المواد واقتراح تعديلات تلائم تطور المهنة في الوقت الحالي.

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة شكلت اللجنة بهدف وضع وتعديل الملامح الرئيسية للقانون، بشكل يواكب التطور السريع الذى شهدته المهنة خلال السنوات الماضية، موضحا أن قانون مزاولة المهنة لم يطرأ عليه أى تعديلات منذ إقراراه فى الخمسينيات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تعديل القانون خلال 15 يوم.

وأوضح العامرى، أنه كان هناك حاجه لإعادة النظر فى القانون، للمساعدة على تنمية المجتمع بشكل عام، وقطاع الطب البيطرى كمهنة وللطبيب البيطرى بصفته المزاول لها.

وأكد الدكتور محمد شفيق، أمين عام اللجان النوعية، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن القانون 416 لسنة 54 قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، لم يحدث عليه أي تعديلات منذ صدوره وبالتالى أًصبح لا يتناسب مع المهنة وتطورها، ولا يتلائم مع متطلبات الأطباء البيطريين وحقوقهم فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى انتشار عمل أدعياء ودخلاء المهنة والتى باتت تهدد المهنة، قائلا: كل هذا جعل هناك ضرورة لوجود قانون يواكب العصر، وفى نفس الوقت يضمن سلوك الأطباء البيطريين، ويحافظ على حقوقهم وواجباتهم نحو المجتمع.

وأضاف شفيق: بدأنا فى المسودة بتعريف بعض أعمال المزاولة، والممارسات المهنية، وتم إضافة جزء خاص بتغليظ العقوبات وتوضيحها، لردع الدخلاء على المهنة وكل من يسيئ لكرامة المهنة، وتم التطرق لدور الأطباء البيطريين فى حماية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وإنضباطهم فى أعمالهم.

فيما أكد الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أن النقابة تواصلت مع المستشار القانونى لإعداد مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وحصلت على نسخة من المسودة، وبناءا عليه تم دعوة أعضاء المجلس لحضور عرض المواد، وتقديم المقترحات الخاصة بكل مادة سواء بالإضافة أو الحذف، أو إلغاء.

حضر الاجتماع كل من هيئة المكتب: الدكتور خالد العامرى النقيب العام، الدكتور على سعد على الأمين العام المساعد، الدكتور محمد نبيل أمين الصندوق، الدكتور اشرف قاسم أمين الصندوق المساعد، ومن أعضاء المجلس، كل من: الدكتورة شيرين ذكى، الدكتور محمد الحسيني، الدكتور محمد عفيفى، الدكتور محمد شفيق، الدكتور يوسف العبد، الدكتور أحمد الغندور، الدكتور عبد العزيز الجوهرى، الدكتور محمد أشرف، وطارق عبد الحميد المستشار القانونى.