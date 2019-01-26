أخبار مصر | الحكومة: الانتهاء من إنتاج البنزين عالي الأوكتين "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: الانتهاء من إنتاج البنزين عالي الأوكتين "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو حول الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين المنفذ من قبل شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك).
ويهدف لسد احتياجات السوق المحلي من استهلاك البنزين بنوعيه 92 و 95 حيث يصل إنتاجه إلى 1.34 مليون طن/سنة خلال 2018/2019 ليغطي حوالي 43% من استهلاك الجمهورية, ومن المخطط زيادة حجم إنتاجه ليصل إلى 1.41 مليون طن/سنة خلال 2019/2020.
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هذا المشروع يعمل أيضاً على توفير العملة الصعبة التي كانت مخصصة للاستيراد، حيث تم الانتهاء منه في وقت قياسي قبل الميعاد المخطط له, وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في شهر سبتمبر 2018, مشيراً إلى أن تكلفة المشروع قد انخفضت إلى 219 مليون دولار بعدما كان مخططاً لها قيمة قدرها 233 مليون دولار.
الجريدة الرسمية تنشر 17 قرارا لرئيس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم السبت، 17 قرارا للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة بعدد من المحافظات.
وتخصصت الأراضي لإقامة مدارس ووحدات صحية ومعاهد ومحطات للصرف الصحي.
كما نشرت قرارا لرئيس الوزراء باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي " الأمل 4" بشبرا الخيمة- القليوبية من أعمال المنفعة العامة .
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