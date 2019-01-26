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أخبار مصر | جناح متميز للقوات المسلحة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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أقامت القوات المسلحة جناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، والذي يستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصري بمختلف فئاته.
وحرصت القوات المسلحة من خلال الجناح الذى تشرف علي تنفيذه هيئة البحوث العسكرية على المشاركة الفعالة في تنمية الوعى القومى فى نفوس الشباب ونشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التى تتناول التاريخ المصرى العريق وتطور الجيش المصري على مر العصور، ونشر نماذج لبطولات وتضحيات الشعب والجيش المصرى صانع الحضارة والتاريخ من خلال سلسلة من الموسوعات الشاملة والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية والخرائط المصورة، والتى تعتمد على مواكبة التطور فى مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله بإستخدام أحدث التقنيات.
ويتضمن جناح القوات المسلحة هذا العام العديد من الإصدرات المتخصصة منها إصدارات هيئة البحوث العسكرية من بينها الموسوعة التاريخية " مصر عبر العصور " بدءً من عصور الدولة القديمة وانتهاءًا بالعصر الحديث، وأبرز الشخصيات التى أثرت العسكرية المصرية وتطورها علي إمتداد 7 ألاف عام.

كما يتضمن الجناح عرض للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والافلام التاريخية والوثائقية التي انتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وقسمًا خاصًا بالمشاركة المصرية فى الحرب العالمية الأولى.

كما يعرض الجناح مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى مختلف التخصصات لنيل درجة الزمالة بكلية الدفاع الوطنى، والنشرات الدورية لمركز الدراسات الإستراتيجية التابعان لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحدث رسائل الدكتوراة التى تخدم التنمية الشاملة للدولة، كذلك الإصدارات الخاصة بمعهد اللغات في 14 لغة يتم تدريسها بالمعهد، وإصدارات معهد نظم المعلومات، وقسمًا خاصًا بالجغرافيا والعلوم الاجتماعية يضم أطلس مصور ومجموعة من الخرائط المساحية لمصر، وأبرز إصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التابع لإدارة الشئون المعنوية فى مجال مكافحة الإدمان والمخدرات وأساليب مواجهة الضغوط وسيكولوجية رد الفعل والعلوم الإجتماعية والأسرة والطفل.

كما يضم المعرض قسمًا خاصًا للمعارف العامة يضم مجلدات إصدرات القوات المسلحة من الصحف والمجلات العسكرية من بينها " المجلة العسكرية والنصر والمجاهد والدفاع ومجلة الوفاء والمجلة الطبية العسكرية" بالإضافة لسلسلة من الموسوعات العربية والكتب فى مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والميكانيكية والفنون والأدب والتاريخ.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لإستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض كما يقدم إهداءات لروادة عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وموسوعة المعارك التاريخية لمصر فى العصور الإسلامى والوسطى وانتهاءًا بالحديث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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