أخبار مصر | جناح متميز للقوات المسلحة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح متميز للقوات المسلحة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما يتضمن الجناح عرض للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والافلام التاريخية والوثائقية التي انتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وقسمًا خاصًا بالمشاركة المصرية فى الحرب العالمية الأولى.
كما يعرض الجناح مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى مختلف التخصصات لنيل درجة الزمالة بكلية الدفاع الوطنى، والنشرات الدورية لمركز الدراسات الإستراتيجية التابعان لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحدث رسائل الدكتوراة التى تخدم التنمية الشاملة للدولة، كذلك الإصدارات الخاصة بمعهد اللغات في 14 لغة يتم تدريسها بالمعهد، وإصدارات معهد نظم المعلومات، وقسمًا خاصًا بالجغرافيا والعلوم الاجتماعية يضم أطلس مصور ومجموعة من الخرائط المساحية لمصر، وأبرز إصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التابع لإدارة الشئون المعنوية فى مجال مكافحة الإدمان والمخدرات وأساليب مواجهة الضغوط وسيكولوجية رد الفعل والعلوم الإجتماعية والأسرة والطفل.
ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لإستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض كما يقدم إهداءات لروادة عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وموسوعة المعارك التاريخية لمصر فى العصور الإسلامى والوسطى وانتهاءًا بالحديث.
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