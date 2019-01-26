أخبار مصر | وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية بالإمارات على هامش حضورها معرض "عقارات النيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية بالإمارات على هامش حضورها معرض "عقارات النيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجالية المصرية في أبوظبي بدولة الإمارات، في لقاء مفتوح شهد نقاشا في كافة الجوانب التي تهم الجالية، وذلك بحضور المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والسيد محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة ‎العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير شريف محمد البديوي، سفير مصر في الإمارات.

وجاء ذلك على هامش حضورها معرض عقارات النيل بأبوظبي.

واستهلت وزيرة الهجرة اللقاء بتقديم التهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة كما قدمت لهم التحية لما يبذلوه من جهد في مكافحة الإرهاب بجانب القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم على بدء اللقاء بعرض فيلم "حكاية وطن" الذي يستعرض الإنجازات العظيمة والجهد الكبير للشعب المصري، وقد لاقى إعجابا شديداً بين أفراد الجالية، كما تم تسليط الضوء على ما تم من إنجازات بالدولة المصرية خلال الأعوام الماضية.

وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، تحت رعايته المباشرة، والتي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالى.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى الحديث عن الجهود المبذولة في الدولة حيث يتم العمل الآن بالعديد من المشروعات القومية على أرض مصر، فضلا عن فرص الاستثمار العقاري في المشروعات الجديدة والموقف التنفيذي الخاص بتلك المشروعات، كما أن هناك مشروعات خاصة بالمصريين بالخارج ومشروع "بيت الوطن" كما تم طرح ٥٨ قطعة أرض استثمارية للمصريين بالخارج بذات الآلية المطروح بها "بيت الوطن"، مخصصة كقطع خدمات مدارس ومراكز طبية واسواق تجارية وغيرها وبطرق سداد مختلفة 10٪جدية حجز، ثم 10 ٪ مقدم، واستلام 10٪، والباقى على دفعات 4 سنوات، هذا وسيتم طرحها خلال أسبوعين

كما قامت وزيرة الهجرة بالرد على كافة الاستفسارات التي عرضها أعضاء الجالية، مؤكدة أنها تحرص في كل زيارة لها بأي دولة أن تلتقي بأبناء الجالية المصرية بها، حتى يكون هناك تواصل مباشر مع المصريين بالخارج والاستماع لآرائهم وأفكارهم.

وأكدت الوزيرة أن الجاليات المصرية بالخارج هم جزء من تنمية الدولة المصرية في كافة مشروعاتها وأنهم خط الدفاع الأول للوطن، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج على قلب رجل واحد ويشاركون في مسيرة التنمية التي تحدث على أرض وطنهم.



