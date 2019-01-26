أخبار مصر | وزير التعليم عن دمج علمي وأدبي: "كلام فارغ"

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شائعة تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، بدمج شعبتي العلمي والأدبي، بداية من العام المقبل.

وقال الوزير في تصريح إلى "الخليج 365" إن هذا الكلام فارغ وأكاذيب معتادة".

وأضاف "نحن قلنا سنكتفي بعلمي وأدبي بدون تقسيم علمي الي علمي علوم وعلمي رياضيات، أما ان نضم العلمي والأدبي معا فهذا ما لم نقله".

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم خلال بيان صحفى صادر عن وزارة التربية والتعليم، إن السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل ستكون تجريبية لهذا النظام المعدل، وخاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي هذا العام، وجارى تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.

وأضاف أن نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمي والأدبي، فيدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي شعبتين فقط علمي وأدبي، وأيضًا في الصف الثالث الثانوي نفس الشعبتين دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة، كما أنه تم مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمي في التعليم، وتحدث شوقى عن أهمية إعادة التذوق للمواطن وتحسين الذوق العام سواء لغويًا أو فى جميع مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن التعليم الجديد فى المراحل الثلاث الأولى رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى، يعتمد على الأنشطة الخاصة بالمهارات الحياتية، وأنه يؤمن بأن جميع المعارف مرتبطة ببعضها البعض، وأنه لا يمكن فصلها.

وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء الماضي، تجربة مصر في إصلاح التعليم وبنك المعرفة المصري في معرض "BETT Show" العالمي، الخاص باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم،.

وشاركت وزارة التربية والتعليم، للمرة الأولى في هذا المنتدى المهم دوليًا، بجناح كبير يحتوي على عروض توضيحية ومناقشات لعرض ما تم إنجازه في منظومة إصلاح التعليم في مصر على أكثر من مستوى، بمشاركة وفد يضم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين، وعدد من مستشاري الوزارة.

وعرض "شوقي"، التجربة المصرية في إصلاح التعليم والخطوات التي اتخذتها الوزارة في عملية الإصلاح ورؤية مصر في هذا الصدد أمام رواد التعليم وإصلاح العملية التعليمية ومواكبة التكنولوجيا في العالم.